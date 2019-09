Conheça as personalidades mais sexy de Portugal. Acompanhe em direto na CMTV a gala 'Sexy Vidas'

A espera está quase a chegar ao fim! Esta terça-feira à noite, a partir das 22h37 na CMTV, vão finalmente ser conhecidos os vencedores do passatempo Sexy Vidas.Entre os 80 eleitos, sobraram apenas 24 personalidades que agora disputam o título do mais sexy do País. Ainda pode votar nos seus favoritos através do número telefone atribuído a cada finalista nas categorias de Televisão, Sport, Net e Vidas.O desfile das estrelas na passadeira começam a partir das 21h00, no Casino Estoril. A festa tem início às 22h37, com transmissão em direto nae, além da atribuição do título aos oito vencedores, haverá muita música.A animação vai ser assegurada pelas baladas de Diogo Piçarra, os ritmos quentes de Virgul, a sensualidade de April Ivy [também candidata ao título de Sexy Sport] e a mítica banda The Gift.A apresentação da gala Sexy Vidas está a cargo de Francisco Penim e Marta Viveiros. A dupla eleita para conduzir um dos eventos mais aguardados do ano está a finalizar os ensaios.A prova de roupa dos anfitriões teve a ajuda do Polícia da Moda (Nuno Tiago), que aconselhou os rostos daa elegerem a melhor ‘fatiota’ para receber as estrelas e todos os espectadores, os responsáveis pela escolha dos vencedores.