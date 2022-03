No final de 2021, 93,4% das famílias em Portugal dispunham do serviço de distribuição de sinais de televisão por subscrição, de acordo com os dados divulgados pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom). Este número representa um crescimento de 0,5 pontos percentuais (p.p.) em comparação com o ano anterior e significa que nove em cada dez famílias têm televisão paga.