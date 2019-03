TV pirata a sete euros por mês dá prejuízos de 600 mil euros a operadoras

Sistemas de IPTV, com recurso a boxes ilegais, surgem em anúncios no Facebook e na Internet.

Ofertas de sistemas de televisões pirata, por sete euros por mês, estão a causar prejuízos na ordem dos 600 mil euros a operadoras oficiais que cobram cerca de 80 euros pelo mesmo serviço.



De acordo com a imprensa, cerca de 300 mil casas estarão equipadas com diversos sistemas de TV no ano de 2019, com anúncios de venda a inundarem as redes sociais e Internet.

Os sistemas de IPTV, método de transmissão de sinais televisivos através da Internet, podem ter como fornecedor um sinal pirata, uma IPTV com box ou uma aplicação instalada no dispositivo recetor.



"São publicitados através da Net, sítios alguns deles perfeitamente legais, e das redes sociais. O problema que se coloca atualmente é a dificuldade que o consumidor tem em identificar se se trata de um serviço legal ou não", afirma Paulo Santos, diretor-geral da Associação Portuguesa de Defesa das Obras Audiovisuais.

Uma estimativa da associação indica que, em 2017, cerca de 220 mil lares de Portugal estavam equipados com algum tipo de sistema de boxes ilegais e que o número terá subido para 300 mil no presente ano – uma subida de 36% durante este período.