Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

TVI aposta em reality show com concorrentes nus

Castings já arrancaram e convidam homens e mulheres a viverem sem eletrodomésticos, roupa e dinheiro.

Por Carolina Pinto Ferreira e Paulo Abreu | 01:30

Promete ser o programa mais polémico da televisão portuguesa em 2019. ‘O Contentor’, que desafia os concorrentes a fazerem o seu quotidiano sem qualquer peça de roupa, foi adquirido pela TVI em Cannes, que o quer estrear já no início do próximo ano.



"Encantou-me a mim e aos meus colegas quando o vimos, é um facto", começa por dizer José Eduardo Moniz, consultor da estação de Queluz de Baixo para as áreas da Ficção e Entretenimento, justificando melhor a aposta: "Aderimos logo à primeira aproximação. Empenhámo-nos a viabilizá-lo e está a ser produzido para, dentro de pouco tempo, estrear."



A mecânica do novo reality show da TVI é muito simples: em 21 dias, é proposto a um conjunto de pessoas que se libertem dos seus bens, como roupa, móveis, eletrodomésticos e dinheiro, que aprendam a dar valor ao que mais importa, vivendo essencialmente com o básico. José Eduardo Moniz está eufórico com o que aí vem. "É uma verdadeira experiência social, porque é tão fora do comum que dificilmente as pessoas despegarão os olhos do ecrã", acredita o consultor de 66 anos.



Os castings de ‘O Contentor’ estão abertos e a sinopse do formato original dinamarquês não deixa muitas dúvidas: "Os concorrentes têm de manter o seu dia a dia, ir ao trabalho, estar com a família e continuar a vida social (...). Não haverá escassez de momentos chocantes e desconfortáveis." O aviso está feito e de forma séria.