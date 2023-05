TVI aproxima-se mas volta a falhar a vitória das audiências

Em abril, a TVI voltou a aproximar-se da SIC, mas ainda não foi desta que conseguiu roubar-lhe a liderança que dura há 51 meses consecutivos. A estação de Paço de Arcos viu o seu share cair no mês passado 0,6 pontos percentuais, para 15%, enquanto a rival perdeu 0,4 pontos percentuais, ficando nos 14,8%. Isto deixa os dois canais separados por apenas 0,2 pontos.No que diz respeito a audiência média, em abril a SIC foi vista por uma média diária de 317 600 telespectadores, mais 4400 do que a TVI (em março existia uma diferença de 8400 telespectadores entre os dois canais), de acordo com dados da GfK.Em comunicado, a estação de Cristina Ferreira diz que "lidera durante a semana com 15,8% share, contra 15,2% da SIC". E destaca: "‘Festa é Festa’ continua a ser a novela mais vista; ‘Queridos Papás’ lidera no seu horário; ‘Dois às 10’ e ‘Goucha’ dominam no ‘daytime’; ‘Vai ou Racha’ continua a afirmar-se ao final da tarde; ‘Em Família’ é o favorito das tardes de sábado, e ‘O Triângulo’ reina nas noites de domingo". Já o canal do grupo Impresa refere que, "com um terço do ano fechado, a SIC consolida posição como televisão preferida pelos portugueses, à frente da concorrência direta, que cai nos resultados totais pelo 2.º mês consecutivo", e destaca alguns dos seus maiores trunfos, como ‘Isto é Gozar com Quem Trabalha’, ‘Jornal da Noite’ ou ‘Fama Show’.Recorde-se que os dois programas mais vistos em abril - os jogos entre o Benfica e o Inter Milão para a Liga dos Campeões - foram transmitidos pela TVI e cada um deles ultrapassou os 2 milhões de telespectadores em média.A RTP 1 registou, também, uma diminuição no share, tendo alcançado 10,9%.