TVI assume preocupação com subida de audiências da SIC

TVI reconhece apreensão com resultados de 'Casados à Primeira Vista', da SIC. Reality show de concorrentes nus é a resposta.

Por Carolina Pinto Ferreira e Paulo Abreu | 01:30

Com a aposta no reality show 'Casados à Primeira Vista', a SIC passou a ganhar à TVI o importante horário das 19h00/20h00, aquele que dá acesso ao horário nobre, e em Queluz de Baixo tocaram os alarmes.



A aproximação da estação rival nas audiências é real. "Vemos os resultados da SIC, com o 'Casados à Primeira Vista', com muita atenção. Reconhecemos que tem audiências fortes", começa por dizer Bruno Santos, diretor-geral da TVI. "Há momentos que empatamos, mas, nos dados do visionamento diferido, eles dão um salto qualitativo. Estão de parabéns pela escolha do reality show. Vamos reagir."



Apesar de garantir estar tranquilo, Bruno Santos acaba por confessar que os atuais resultados, que não aconteciam na televisão portuguesa há anos, são alvo de apreensão entre o estado-maior da TVI. "É lógico que estamos preocupados, estamos sempre preocupados. Até quando somos líderes... Se perdemos a liderança numa das faixas, então, mais preocupados ficamos."



O diretor-geral da estação de Queluz de Baixo promete reagir nas próximas semanas... com 'O Contentor', que vai mostrar homens e mulheres nus, durante 21 dias. "Não há problema em assumir que temos um reality show, essa é a diferença para os outros", atira Bruno Santos, referindo-se a Daniel Oliveira, o seu homólogo da SIC, que prefere chamar ao 'Casados' factual reality: "Tudo é um reality show. Para quê inventar nomes?"



Previsto para estrear no início de 2019 - estão a decorrer os castings -, 'O Contentor' é um polémico reality show semanal que está a fazer sucesso na Europa e que foi recentemente adquirido pela TVI em Cannes. "Parece que vamos ter só pessoas nuas. Tem esse primeiro choque, mas é mais do que isso. Tem até um fundo social. As pessoas vão desprender-se de tudo o que têm em casa e vão ter de decidir o que é mais importante para as suas vidas."