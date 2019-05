TVI faz minirrevolução para combater a SIC

Cada vez mais longe da SIC nas audiências, a TVI decidiu operar uma minirrevolução na grelha, já a partir de domingo, 19, com uma nova edição de ‘A Tua Cara não Me é Estranha’, um reality show, ‘Like Me’, dia 25, um espaço de culinária inserido no ‘Você na TV!’ e ainda ‘MasterChef’, estas duas últimas apostas a estrearem muito brevemente.A sétima temporada de ‘A Tua Cara não Me É Estranha’ será apresentada por Maria Cerqueira Gomes. "Aceitei de bom grado o convite. Gosto muito de desafios", diz a antiga estrela do Porto Canal, que sucede à dupla Cristina Ferreira/Manuel Luís Goucha.O colega das manhãs não podia mesmo. "Estou com o ‘Você na TV!’ e com o ‘MasterChef’. A TVI está numa fase de renovação e faz sentido ser assim", justifica, revelando que as mexidas também acontecerão no painel de jurados.Ruben Rua sucede a Pedro Teixeira e Rita Pereira no horário das 19h00, com ‘Like Me’ - também passará aos sábados. O reality show tem como concorrentes personalidades da blogosfera. "Espero que gostem de mim, dos concorrentes e dos conteúdos. É um formato de contrastes", promete o ex-manequim.Além de ‘MasterChef’, a TVI aposta noutro formato de culinária, ‘O Chef é Você’, uma "parte integrante e importante do Você na TV!", como salienta Goucha. De segunda a sexta, 16 concorrentes terão 45 minutos para provarem a Sofia Mesquita e Olivier da Costa, por exemplo, que têm talento para a cozinha.