O 30.º aniversário chegou e em Queluz de Baixo, com os números consistentes das audiências, há uma mera perceção que passou a ser a certeza absoluta de que não dá para varrer para debaixo do tapete o elefante no meio da sala: as audiências da informação são o pesado lastro que arrasta para o fundo qualquer estratégia para o crescimento do canal.









