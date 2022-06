A Media Capital (MC, dona da TVI) perdeu, nos últimos cinco anos, cerca de metade do capital próprio (valor líquido do património de uma empresa).



De acordo com uma análise feita pelo Correio da Manhã aos relatórios e contas do grupo desde 2017, a MC tinha nesse ano um capital de 141,4 milhões de euros, que caiu para 73,2 milhões em 2021.









