TVI vai gravar novo concurso em Barcelona

A TVI vai gravar, no próximo mês, em Barcelona, o novo programa de Marco Horácio. Ao que o CM apurou, trata-se de ‘Boom’, um concurso de cultura geral, de origem israelita, que tem chegado a vários países do mundo, inclusive a Espanha, onde faz grande sucesso desde 2014. E é precisamente para aproveitar o cenário já montado no país vizinho que a estação de Queluz de Baixo vai deslocar equipas técnicas e concorrentes para Barcelona.De resto, esta tem sido uma pratica habitual da TVI nos últimos anos. ‘First Dates’, com Fátima Lopes e Ruben Rua, e ‘Mental Samurai’, com Pedro Teixeira, tiveram todas as suas temporadas gravadas em Madrid. "Esta solução permite poupar custos, porque toda a estrutura já está montada lá (no caso do ‘Mental Samurai’ era difícil encontrar em Portugal um estúdio de televisão que tivesse dimensão para suportar aquela estrutura). Além disso, as equipas que trabalham nestes projetos em Espanha já têm muito conhecimento sobre os formatos e dão uma grande ajuda", conta fonte do canal.O CM sabe que a pré-produção da versão portuguesa de ‘Boom’ já está feita e o concurso pode agora avançar para gravações. Segundo fonte da TVI, "serão respeitadas todas as regras de segurança" impostas pelas autoridades por causa da pandemia. ‘Boom’ é o segundo projeto de Marco Horácio desde que se mudou para a TVI (vindo da SIC), depois de ‘A Vida Lá Fora’, e será semanal. Ainda não há data de estreia.