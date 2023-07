A luta entre SIC e TVI pela liderança do ‘daytime’ continua renhida mas, para já, é o canal de Queluz de Baixo que leva a melhor. O CM analisou os dados produzidos pela GfK (empresa responsável pela medição de audiências de TV), referentes aos primeiros seis meses do ano, e concluiu que a TVI lidera os horários entre as 10h00 e as 13h00 e entre as 16h00 e as 18h00.









