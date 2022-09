TVI volta atrás e elogia ator Fernando Rocha

"Está tudo sanado e amigos como sempre”, disse este sábado Fernando Rocha ao CM, em reação ao comunicado da TVI em que, sem mencionar diretamente a verba de um milhão de euros, admite ter feito uma “proposta com duas abordagens” ao ator. “Uma que contemplava o desempenho de Fernando Rocha enquanto ator/humorista e outra relacionada com os custos de produção de um programa de humor, a desenvolver ao longo de três anos”. A nota surge depois de a estação de Queluz de Baixo ter desmentido Fernando Rocha – uma atitude que o comediante não compreende.



“Quando dei a entrevista ao Daniel Oliveira, no programa ‘Alta Definição’, da SIC, nem sequer mencionei a TVI. Disse apenas que a decisão mais difícil da minha vida tinha sido recusar um milhão de euros”, recorda o ator. “Até disse que com um milhão de euros eu comprava três casas em Rio Tinto e passava a viver de rendas...”, graceja. “Mas a informação saiu, não sei como. E depois a TVI disse que era mentira. Não sei o que lhes passou pela cabeça, mas eu estava de consciência tranquila”, adianta o humorista, de 47 anos. Na sexta-feira, em novo comunicado, a TVI sublinha que “tem o maior apreço por Fernando Rocha, tanto no plano pessoal como a nível profissional” e que “em momento algum pretendeu beliscar o prestígio do humorista ou afetar a sua imagem”, acrescentando apenas que costuma pautar as suas negociações por grande “discrição” e “confidencialidade”.

Ver comentários