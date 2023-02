Twitter restrito na Turquia dois dias após sismo que abalou o país

A rede social Twitter foi restringida na Turquia, esta quarta-feira, segundo o observatório da Internet Netblocks, dois dias depois do sismo que já matou mais de 11.500 pessoas, no sul da Turquia e no norte da Síria.Contactado pela Reuters, o Ministério dos Transportes e Infra-estruturas turco não se mostrou disponível para comentar a situação. A Autoridade das Tecnologias de Informação e Comunicação, a instituição que poderia impor tais restrições, está sob a tutela do Ministério dos Transportes.Os utilizadores da plataforma, incluindo figuras da oposição turca e organizações não governamentais protestaram contra a iniciativa, uma vez que as comunicações já são difíceis nas zonas afetadas pelos tremores de terra, devido a uma receção limitada."Como é que a comunicação no Twitter está restrita num dia importante para salvar vidas?", questionou, na rede social, o chefe do partido da oposição turca DEVA, Ali Babacann.Desde o terramoto de segunda-feira, a população turca tem recorrido ao Twitter para obter informação sobre familiares que não conseguem contactar. Têm também sido partilhados relatos dos edifícios que desmoronaram e formas de coordenar YamanAkdeniz, perito em direitos informáticos e professor na Universidade de Istambul Bilgi, disse, no Twitter, que as leis turcas têm vários artigos que podem levar a uma restrição do acesso à rede social.Akdeniz disse que não ser claro o que causou a restrição e adiantou que o acesso ao Tiktok também está limitado na Turquia.