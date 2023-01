CM vai surgir nas bancas com uma nova imagem. Ao longo dos últimos meses, uma vasta equipa de profissionais altamente qualificados estudou as melhores soluções para tornar o jornal preferido dos portugueses mais moderno, mais atraente, mais fácil de ler, com mais notícias.



Um novo Correio da Manhã, sem fugir às suas raízes e à sua essência: o rigor, a isenção, a credibilidade, a independência de todo e qualquer poder. Um jornal para todos, que fala de tudo, sem medos nem preconceitos, sempre com o mesmo objetivo: ir ao encontro das expectativas dos leitores, a razão de ser do Correio da Manhã, estando certos de que continuaremos a garantir a sua preferência. Da nossa parte, a promessa da melhor e mais completa informação.



No próximo dia 9 de janeiro, ovai surgir nas bancas com uma nova imagem. Ao longo dos últimos meses, uma vasta equipa de profissionais altamente qualificados estudou as melhores soluções para tornar o jornal preferido dos portugueses mais moderno, mais atraente, mais fácil de ler, com mais notícias.Um novo, sem fugir às suas raízes e à sua essência: o rigor, a isenção, a credibilidade, a independência de todo e qualquer poder. Um jornal para todos, que fala de tudo, sem medos nem preconceitos, sempre com o mesmo objetivo: ir ao encontro das expectativas dos leitores, a razão de ser do, estando certos de que continuaremos a garantir a sua preferência. Da nossa parte, a promessa da melhor e mais completa informação.

O modelo gráfico do novo CM permite uma leitura mais fácil das notícias, sem que a informação se perca. A letra é maior e haverá mais espaço entre as linhas. A arrumação dos textos também é diferente, com mais e diversificados pontos de leitura.



Mais imagem



CM, a imagem ganha, por isso, uma nova dimensão, enriquecendo os textos.



O CM vai proporcionar aos leitores o prazer insubstituível de ler e folhear um jornal.



Mais notícias



O CM sempre teve muitas notícias. Vai ter ainda mais, acentuando o seu caráter de proximidade.



Mais espaço



Todas as notícias terão espaço no novo CM. Nada ficará por dizer. É o compromisso que assumimos com os nossos leitores.