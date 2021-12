Abriu esta quarta-feira ao público, em Portimão, a Cidade do Natal. ‘Um Sonho de Natal’21’ é uma iniciativa com o apoio do Correio da Manhã e CMTV, que nesta quadra promete emoção, fantasia e festa para toda a família.



Da pista de gelo ao comboio, passando pelos espetáculos e o mercadinho de Natal, muitas atividades gratuitas e uma grande festa organizada para a chegada do Pai Natal, o evento quer levar a felicidade, a alegria e a solidariedade a todos os visitantes. Termina a 6 de janeiro.

