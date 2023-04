O ‘Noite das Estrelas’ promete noites divertidas e informativas. Com a apresentação de Maya e Rui Oliveira, o programa contará com Daniel Nascimento no painel de comentadores."É uma área que eu domino muito bem. Modéstia à parte, sou um dos pais do comentário social e portanto estou na minha praia", confessou ao CM. Daniel Nascimento já há muito que não é cara regular na televisão portuguesa e confessa que está ansioso com o regresso ao pequeno ecrã.