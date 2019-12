União Europeia volta a investigar Google e Facebook

A Comissão Europeia (CE), órgão executivo da União Europeia (UE), abriu uma nova investigação à Google e ao Facebook. Em causa está a "forma como os dados são recolhidos, processados, usados e monetizados, nomeadamente para fins publicitários", revelam os porta-vozes do organismo regulador, que pretendem perceber se os dois gigantes da internet restringem o acesso a dados por terceiros e, se o fazem, por que motivo."A CE enviou questionários como parte de uma investigação preliminar sobre as práticas das empresas relacionadas com a coleta e uso de dados. A investigação preliminar está em andamento", afirmou a mesma fonte. O foco desta operação são os dados relacionados com os serviços de busca local, publicidade online, segmentação de anúncios online, serviços de login e outros.Entretanto, 41 sites de comparação de preços de 21 países europeus enviaram uma carta aberta à comissária europeia da Concorrência, Margrethe Vestager, a pedir que a CE tome medidas contra o que designam como o "constante abuso de poder da Google", empresa da Alphabet, à qual Bruxelas já aplicou multas no valor de 8,2 mil milhões de euros.Ainda assim, os signatários dizem que nada mudou desde então. "Dois anos após a decisão, a concorrência nos mercados nacionais na comparação de compras não foi restabelecida", pode ler-se na carta. "A Google continua a reservar-se o direito de oferecer um serviço de comparação de compras diretamente nos resultados das pesquisas no seu motor de busca".