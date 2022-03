UNICEF e CMTV juntas para ajudar a Ucrânia

juntou-se à UNICEF numa campanha solidária para ajudar o povo ucraniano. Para isso, o canal doirá doar 5% das suas receitas de publicidade líquida do mês de março a esta organização.“Para nós foi muito evidente que a UNICEF era o parceiro certo neste cenário de urgência humanitária. Estamos a preparar outras coisas com a UNICEF e vamos sensibilizar as pessoas”, disse ontem Isabel Rodrigues, diretora-geral de Marketing e Desenvolvimento Digital da Cofina, sublinhando a importância dos donativos em dinheiro. “Os portugueses são muito generosos e todos os movimentos de angariação de bens são importantes, mas os donativos em dinheiro cumprem objetivos e necessidades muito específicos”, referiu, classificando esta parceria como “um pequeno gesto” solidário.