Universal Music deteta plágio de tema vencedor da Eurovisão

'Toy', interpretado por Netta, representou Israel no festival de música de 2018, que decorreu em maio, no Altice Arena em Lisboa.

‘Toy’ foi o tema vencedor do festival da Eurovisão da Canção de 2018, que decorreu em maio, no Altice Arena, em Lisboa.



Interpretado por Netta, a música representou Israel no festival de música.

Segundo avança o Telegraf, a Universal Music, com sede na Califórnia, nos Estados Unidos, detetou algumas semelhanças entre ‘Toy’ e ‘Seven Nation Army’, dos The White Stripes.

O relatório alerta para questões relacionadas com o ritmo presente em ambos os temas e terá sido enviado para Doron Medalie e Stav Beger, os compositores do tema vencedor do Festival da Eurovisão, segundo diz a mesma publicação.

Posteriormente, Medalie, em entrevista ao programa israelita ‘Good Evening’, mostrou-se surpreendido com a notícia. "Ficámos surpreendidos quando recebemos a carta mas estamos a tratar do assunto. Acredito que nas próximas duas semanas a questão será resolvida", avançou um dos compositores de ‘Toy’, citado pelo jornal.

Recorde-se que ‘Toy’ é a música que vem suceder ‘Amar pelos dois’, música escrita por Luísa Sobral e interpretada pelo irmão, Salvador Sobral, que venceu o evento musical, em 2017, representando Portugal.