Utilizadores da aplicação Zoom em risco com videochamadas

Milhões de utilizadores em todo o Mundo (cerca de 200) aderiram à Zoom - aplicação que permite a realização de múltiplas videoconferências. No entanto, aquilo que serviria para facilitar a vida em tempo de pandemia tornou-se numa autêntica dor de cabeça, com graves falhas de segurança a serem denunciadas.Na última semana, a Zoom Video Communications, empresa detentora da aplicação, recebeu uma avalanche de queixas, alegando a falta de segurança durante a realização das chamadas.Nos grupos de conversas, imagens pornográficas ou mensagens de ódio perturbavam o normal funcionamento de uma reunião de trabalho, aulas ou conversas de amigos. Esta situação levou a muitas empresas a impedir os seus trabalhadores de utilizarem a aplicação na realização das suas tarefas laborais, como a Google, a Cruz Vermelha e também o Senado norte-americano.A intromissão de estranhos e conteúdos abusivos levou a empresa a assumir publicamente o erro e a melhorar o funcionamento. "Gerir o aumento no fluxo de utilizadores tem sido o nosso foco.No entanto, reconhecemos que não cumprimos as expectativas de privacidade e segurança", lê-se no comunicado divulgado pela empresa, citando o presidente executivo Eric Yuan.Para colmatar as falhas, a Zoom disponibiliza aos utilizadores a função de segurança que possibilita a eliminação e limitação do número de participantes.