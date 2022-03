A equipa da CMTV juntou-se esta quinta-feira para soprar as velas do 9º aniversário da estação. O diretor-geral, Carlos Rodrigues, reforçou a importância da liberdade no jornalismo.







Valores que ganham ainda mais relevância num panorama de guerra na Europa. “Estamos perante um momento muito difícil no mundo. A guerra, costuma dizer-se, faz como primeira vítima a verdade. E a verdade é o nosso trabalho. É através do jornalismo que conseguimos sempre derrotar os valores maléficos da guerra no nosso planeta”. Carlos Rodrigues destacou ainda a importância do trabalho de equipa e recordou o feito da CMTV, que lidera o mercado da informação nacional no cabo há 62 meses.



"Na Cofina faz-se o jornalismo mais livre, mais independente, que pode dizer a verdade em todos os momentos, doa a quem doer, e vamos continuar a fazer todos os dias esse jornalismo livre e sério", prometeu.

Luís Santana, administrador do grupo Cofina, lembrou os tempos difíceis do arranque e a caminhada de sucesso que tem sido feita. “Juntos, com determinação, vontade, muito trabalho, e muito sacrifício, conseguimos fazer aquilo que é o sucesso deste canal ao longo de nove anos. E vamos continuar”.