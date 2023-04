As vendas globais dodispararam 5% desde as alterações gráficas introduzidas no jornal, mas o aumento percentual mais significativo registou-se no distrito do Porto, com um crescimento de 25%. A região Norte é, de resto, aquela onde se registou o maior aumento de vendas, um total de 16%, considerando os seus seis distritos. Desde o dia 9 de janeiro deste ano que há mais portugueses a lerem o, comparativamente com os últimos meses de 2022.Para que ocontinue a ser uma companhia privilegiada de leitura a todos os que procuram outras paragens para merecidos dias de descanso no período pascal, procedemos a um reforço da distribuição, por forma a garantir que o jornal chega a todos e a tempo e horas. Um reforço em todo o Algarve, onde são esperados centenas de milhares de portugueses, mas também na costa alentejana, no Litoral Norte e zonas do Interior onde as celebrações da Páscoa concentram maior número de pessoas, muitas delas ao encontro das famílias., não deixe de nos prevenir. Quanto mais cedo tivermos essa informação, mais fácil será corrigirmos alguma situação pontual, para que cada leitor possa ter sempre garantido o seu jornal. Escreva-nos um email: