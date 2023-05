Vendas do CM crescem 4% no primeiro trimestre do ano

O relatório da Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação (APCT), disponibilizado hoje, confirma aquilo que o CM e a CMTV já tinham vindo a anunciar: as vendas do Correio da Manhã dispararam desde que foi apresentada a sua nova imagem gráfica, a 9 de janeiro. De facto, no primeiro trimestre do ano, as vendas em banca do CM subiram 4%, em comparação com os últimos três meses de 2022.

O Correio da Manhã é o líder absoluto na venda em banca de jornais em Portugal, tendo ultrapassado o ‘Expresso’ nos meses de janeiro a março.

Mas as vitórias não ficam por aqui, com o CM a conquistar também Trás-os-Montes, tornando-se no jornal mais vendido em Bragança e Vila Real.