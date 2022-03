Vendas do CM em papel voltam a subir em fevereiro

O Correio da Manhã em papel voltou a crescer em vendas no mês de fevereiro, em comparação com o mês anterior, contrariando, mais uma vez, a tendência de crise na imprensa escrita. De acordo com estimativas feitas com base nos dados da distribuição, cada edição do CM vendeu 47 064 exemplares, o que representa uma subida de 432 jornais por dia em relação a janeiro. No primeiro mês do ano, com dados já fechados, o CM registou um desempenho em banca de 46 632 exemplares por dia. Em dezembro, vendeu 45 592 exemplares por dia."Os números de vendas em banca do Correio da Manhã revelam que o jornal em papel é um meio fundamental de informação. É um meio insubstituível no relato das profundas mudanças que se passam no mundo. Ler jornais ainda é saber mais. Um leitor é um cidadão mais informado. E o CM orgulha-se de ser o órgão de comunicação de referência para uma imensa comunidade de pessoas e o jornal de preferência da maioria de leitores em Portugal", refere Armando Esteves Pereira. Para o diretor-geral editorial adjunto do CM e da CMTV, "estes números são também um motivo de esperança e de orgulho para a grande equipa de profissionais que tenta fazer o melhor para renovar diariamente o contrato que o CM tem com quem o lê".Em fevereiro, também a CMTV consolidou a liderança do mercado de informação do cabo. É o canal preferido dos portugueses há 62 meses seguidos.