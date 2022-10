Ao contrário do que os vendedores temiam, as vendas em direto na rede social Facebook, que ficaram populares no confinamento, continuam a ser permitidas. Depois de os alarmes terem soado com o comunicado da plataforma a informar que a partir de 1 de outubro a funcionalidade de vendas ia ser desativada, os donos de marcas, especialmente de roupas, perceberam que afinal não era bem assim e vão poder manter o negócio.









