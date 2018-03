Vereadora Joana Mortágua contente por não ver o Cristo Rei em Almada

A também deputada do Bloco de Esquerda publica mensagem no Instagram e é duramente criticada.

"Tristeza. Que vazio tão grande. Mais do que acreditar ou não, saber a história da construção do Cristo Rei - com sacrifício de tanta gente merece respeito e admiração", comenta um utilizador.



"Eu até simpatizo com algumas causas do bloco mas este post é muito triste. Aqui se vê o respeito pela diferença e a tolerância no bloco (hipocrisia)", diz sergiosegurado.





Desrespeito?! Por expressar a sua opinião? Mas não vivemos num país laico e livre? E sinceramente não vejo, no comentário da Joana Mortágua, motivo para tanta indignação, e muito menos para termos mais ofensivos", diz sarasantosch.



Uma voz contra a corrente de críticas, que acham o comentário de mau gosto e desrespeitador para com o mais conhecido símbolo de Almada.

Podia ser um comentário inocente, um desabafo irónico sem grande importância. Mas há o pormenor de quem o fez e sobre que local. "Não sei se isto é politicamente incorreto, mas gosto quando não se vê o cristo #almada", lê- se no texto publicado no Instagram, acompanhado por uma imagem em que as nuvens e a chuva ocultam o monumento.Mas acontece que a autora da frase é Joana Mortágua, candidata do Bloco de Esquerda à Câmara de Almada nas última autárquicas, autarquia onde agora é vereadora não executiva. Joana é também deputada na Assembleia da República, tal como a irmã gémea, Mariana Mortágua.As reações à mensgem de quem a segue na rede social não tardaram.Há, também, quem defenda Mortágua: "