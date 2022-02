A Visapress vai apresentar uma queixa contra grupos do Telegram, no âmbito do novo diploma que regula o mercado único digital e que impõe barreiras à partilha indiscriminada de conteúdos digitais protegidos de jornais e revistas.A entidade para a proteção desses conteúdos vai requerer à Inspeção-Geral das Atividades Culturais, à qual compete a fiscalização, o impedimento do acesso e a remoção de conteúdos protegidos.