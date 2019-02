Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Visita aos estúdios da telenovela da CMTV ‘Alguém Perdeu’

Novo projeto representa um grande investimento da Cofina.

Por Rita F. Batista | 01:30

A primeira telenovela original da CMTV representa uma grande aposta do grupo Cofina Media, com vista ao virar de mais uma página na inovação do canal.



O presidente do grupo, Paulo Fernandes, acompanhado pelo diretor-geral do CM e CMTV, Octávio Ribeiro, pelo administrador da Cofina Luís Santana e pela administração da SP, visitou estaos estúdios onde decorrem as gravações.



"É uma aposta de fundo que estamos a fazer, mas que acreditamos que vai ter bons resultados em termos de audiências, de anunciantes e do próprio canal se tornar mais generalista", explicou o presidente da Cofina.



Durante a visita aos estúdios foi possível ver a gravação de algumas das cenas que vão marcar o horário nobre da CMTV.



"É um desafio grande porque as filmagens da telenovela vão ser feitas de forma diferente, a coadunar-se com a personalidade da CMTV, que tem uma personalidade muito vincada, forte e bem definida", disse ao CM Jorge Marecos, administrador da SP Televisão.



O presidente da Cofina mostrou-se confiante com o projeto: "A SP é uma das produtoras de primeiro nível de Portugal e que nos dá garantias de que o produto vai ter muita qualidade."



O administrador da SP acredita que a telenovela "não só tem tudo para correr bem como vai correr bem", e deixou o mote para projetos futuros: "Os caminhos fazem-se caminhando e com certeza que vai ser um longo e bom caminho."



"Tento sempre dar o meu melhor"

Filipa Pinto, de 23 anos, estreou-se como atriz em ‘A Herdeira’ e vai poder ser vista como Mariana em ‘Alguém Perdeu’. Na trama da CMTV, vai viver um amor impossível com Ricardo (Diogo Costa Reis).



A jovem revela-se grata pela oportunidade. "Tento sempre dar o meu melhor."



Preparado para quebrar preconceitos e tabus

Francisco Fernandez interpreta Miguel em ‘Alguém Perdeu’, um estudante de design de moda que vai entrar em desacordo com o pai.



O jovem, de 20 anos, mostra-se feliz com o desafio. "É uma honra fazer parte do primeiro projeto de ficção da CMTV. Está a dar-me um gozo brutal. O personagem é muito diferente de mim, é uma ovelha que se destaca no rebanho", explicou.



O ator acredita que vai quebrar tabus: "Cada um deve vestir-se como quer, acho que essa é mensagem que vou passar ao público." Francisco estreou-se em televisão na novela ‘Tu e Eu’, aos seis anos. Brilhou ainda em ‘Paixão’.