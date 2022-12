As últimas três semanas, as transmissões em sinal aberto dos jogos do Mundial do Qatar dominaram as audiências televisivas e, como seria de esperar, no topo das mais vistas surgem as partidas que envolveram a seleção nacional. A vitória da equipa das quinas

Vitória de Portugal frente à Suíça no Mundial do Qatar foi o jogo mais visto

frente à Suíça (6-1), nos oitavos de final da competição, foi o jogo mais visto, com uma média de cerca de 3,7 milhões de telespectadores e uma audiência total superior a 5,4 milhões de pessoas. Com este valor, a transmissão da RTP 1 tornou-se no programa mais visto do ano.

Seguiram-se os jogos de Portugal frente ao Uruguai, também na RTP 1; ante Marrocos, no passado domingo, partida que ditou a eliminação da seleção portuguesa e que foi emitida pela SIC; e diante do Gana, na TVI. Referência ainda para o jogo frente à Coreia do Sul (SIC), o menos visto dos jogos da seleção nacional, que se ficou por uma média de quase 1,9 milhões de telespectadores e uma audiência total de 3,2 milhões. Fora os jogos de Portugal, o Países Baixos-Argentina, da passada sexta-feira, foi o mais visto.