Vodafone e NOS têm falhas no mesmo dia

No mesmo dia em que os clientes da NOS estiveram impedidos de fazer chamadas ou aceder à internet durante cinco horas, a rede da Vodafone também registou perturbações graves em boa parte do território nacional.Na terça-feira à noite, milhares de clientes desta operadora viram-se impedidos de aceder à internet. "Uma avaria de software de rede causou constrangimentos no serviço de internet móvel e fixa da Vodafone na noite de 22 de outubro, que se fizeram sentir por todo o País", explicou fonte oficial da Vodafone."A situação teve início às 21h15 e ficou resolvida às 00h30. A Vodafone identificou imediatamente a causa do problema e ativou todos os meios para repor a situação dentro do mais curto espaço de tempo possível." A operadora liderada por Mário Vaz ainda não revelou se pretende recompensar de alguma forma os clientes por terem ficado sem o serviço durante três horas.Já a NOS anunciou que a origem do problema que atingiu os seus serviços na terça-feira de manhã, em particular nas zonas de Lisboa, Porto, Braga, Leiria, Coimbra e Almada, se deveu a uma "anomalia simultânea de dois sistemas de processamento de tráfego", situação com uma "probabilidade absolutamente ínfima". Esta quarta-feira, comunicou aos seus clientes subscritores do serviço móvel que irá oferecer 2 Giga de dados em novembro.Ainda não se sabe se os problemas registados pelas duas operadoras estão relacionados. Recorde-se que a MEO também registou algumas falhas ao longo da manhã.