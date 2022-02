Vodafone Portugal obrigada a devolver dinheiro aos clientes

Graças a uma sentença histórica, a Vodafone Portugal vai ter de devolver aos clientes os montantes que lhes foram cobrados na sequência da ativação automática de serviços adicionais não solicitados, de acordo com o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, esta segunda-feira divulgado. Com esta decisão, os clientes da operadora de telecomunicações a quem tenham sido cobrados nos últimos anos valores pela ativação de serviços de internet extra (ativados automaticamente quando se excede os dados disponíveis no pacote subscrito), ou o serviço automático de conversão de mensagem de voz para texto, podem exigir receber todos os montantes pagos.