Votos de Cristina Ferreira na Media Capital são de Mário Ferreira

O patrão da TVI, Mário Ferreira, foi obrigado a corrigir o valor da sua participação na Media Capital, bem como a imputação dos direitos de voto, somando à participação da sua sociedade, a Pluris Investments, S.A., as ações detidas pela DoCasal Investimentos, empresa da apresentadora Cristina Ferreira, que correspondem a 2,5% do capital.A Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) considera que Cristina Ferreira não tem liberdade para votar contra Mário Ferreira e que os dois acionistas estão unidos numa mesma estratégia. Num comunicado divulgado no passado domingo, a Pluris assume ter 37,88% do capital e dos direitos de voto, em vez dos 35,38% anunciados no passado dia 5 no final do apuramento dos resultados da Operação Pública de Aquisição (OPA) sobre a Media Capital. Neste documento, a Pluris manifesta a sua discordância face ao entendimento da CMVM e recorda que não existe nenhum contrato entre as duas sociedades que preveja a compra de ações ou o condicionalismo dos direitos de voto, referindo ainda Mário Ferreira que “a Pluris Investments, S.A. nunca influenciou, nem pretende influenciar, o exercício do direito de voto pela DoCasal Investimentos”.