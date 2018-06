Rapper XXXTentacion morre após ser baleado em Miami

Artista de 20 anos estava a comprar uma mota quando foi atingido.

23:06

O rapper XXXTentacion, de 20 anos, morreu esta segunda-feira em Miami, nos EUA, após ser atingido por tiros.De acordo com o site TMZ, que avança a notícia , o artista norte-americano estava a comprar uma mota quando um homem armado saiu de um carro para o balear mortalmente.O rapper ainda foi levado para o hospital, onde entrou em coma. Mais tarde, pelas 14h00 locais (19h00 em Lisboa), a polícia de Broward - citada pelo TMZ - revelou que XXXTentacion foi declarado morto.Chamado Jahseh Dwayne Onfroh, o artista vivia um grande sucesso nos Estados Unidos, nomeadamente com os singles "Changes", "Sad!" e "Look at me". Em 2017 lançou o disco no ano passado "17" e este ano "?", que alcançou o primeiro lugar entre os mais vendidos nos EUA.O rapper tinha problemas com a justiça. O jovem de 20 anos estava prestes a ser julgado por crimes de violência doméstica contra a sua namorada grávida.