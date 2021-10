YouTube e TikTok são as apps favoritas das crianças

O YouTube e o TikTok foram, entre junho e agosto, as aplicações mais utilizadas pelas crianças portuguesas. De acordo com um estudo levado a cabo pela Kaspersky Safe Kids, que teve como principal objetivo descobrir como se alteraram os interesses e as necessidades das crianças durante o verão de 2021, a popularidade do Instagram e do WhatsApp caiu entre as gerações mais jovens."Este verão, as crianças portuguesas que utilizam dispositivos Android dedicaram a maior parte do tempo a pesquisas no YouTube (29,62%), seguindo-se o TikTok (18,17%), que conseguiu superar o WhatsApp (12,71%), acabando por ocupar o segundo lugar", pode ler-se num comunicado enviado pela empresa de cibersegurança.O padrão repercutiu-se a nível mundial, embora de forma pouco acentuada, invertendo a tendência verificada entre novembro de 2020 e abril de 2021, em que o WhatsApp era líder.A primeira tendência de pesquisa no universo juvenil foram os videojogos (32,3%), seguindo-se a música (18,4%).