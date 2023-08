Uma nova investigação revela que as práticas publicitárias do YouTube poderão ter levado à monitorização online de milhões de crianças e que isso não evitou que continuassem a ter acesso a conteúdos violentos.



A prática viola um acordo realizado em 2019 com a Federal Trade Commission (FTC), uma associação norte-americana de defesa dos direitos dos consumidores, além de vários códigos internacionais sobre a proteção da privacidade digital das crianças e até as próprias políticas da Google.









Ver comentários