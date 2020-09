Zendaya é a mais jovem de sempre a vencer Emmy de Melhor Atriz em série dramática

Zendaya tornou-se esta madrugada na mais jovem atriz a receber o Emmy para Melhor Atriz numa série dramática, conquistando a estatueta aos 24 anos na 72.ª cerimónia dos maiores prémios da televisão.

A atriz recebeu a distinção da Academia de Televisão pelo papel da adolescente Rue na série "Euphoria", uma produção da HBO que estreou no verão do ano passado.

A vitória foi uma das surpresas da noite, já que nesta categoria estavam nomeadas múltiplas veteranas de Hollywood: Olivia Colman ("The Crown"), Jennifer Aniston ("The Morning Show"), Laura Linney ("Ozark") e Sandra Oh ("Killing Eve"), além de Jodie Comer ("Killing Eve"), que em 2019 tinha vencido esta categoria.