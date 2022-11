Dino D’Santiago saiu do Coliseu dos Recreios na noite da passada quarta-feira, e tentou apanhar um táxi na Praça do Rossio, em Lisboa. Depois de referir que tinha como destino a sua residência, na Amadora, o taxista recusou o serviço.



Indignado, o músico de 40 anos filmou e partilhou o momento nas redes sociais: nas imagens, que esta quinta-feira se tornaram virais, é possível ver o motorista dentro do carro, parado na praça de táxis, como se estivesse à espera de clientes - e afirma: “Já não tenho tempo de o levar, nem vou levar mais ninguém.









Ver comentários