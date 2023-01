Vítor Soares, marido da ex-concorrente do ‘Big Brother’ Sónia de Jesus, está preso desde junho de 2022, no âmbito da ‘Operação Semente em Pó’. O Ministério Público (MP) de Mirandela deteve o companheiro de Sónia de Jesus e mais quatro pessoas por tráfico de estupefacientes, entre outros delitos.



Como em 2017 tinha sido condenado a cinco anos por tráfico de droga e ficou com pena suspensa, uma fonte próxima do processo admite que ‘Vitó’ pode ver a sua situação agravada.









