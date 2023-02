Nazaré sai à rua para o Carnaval com 17 carros e 2500 mascarados

Já desde janeiro, quando foram apresentados os reis, duas figuras locais, Ventura Piló Bem, de 67 anos, e Cristina Lucas, de 53 anos, que a Nazaré festeja o Carnaval, uma animação que para os nazarenos não são dias mas sim semanas, com eventos desde bailes de rua e de máscaras a desfiles, brincadeiras e sátiras populares (as chamadas cegadas) e, claro, os principais cortejos - um noturno no sábado e nas tardes de domingo e terça-feira de Carnaval, nos quais são esperados mais de cem mil visitantes no total.









