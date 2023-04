Mais de três mil pessoas esperaram e desesperaram, na noite de sexta-feira, mais de duas horas para conseguirem assistir ao concerto do rapper brasileiro Orochi no Coliseu do Porto.



O espetáculo estava marcado para as 21h30, mas só teve início já passavam das 23h00, o que levou a várias queixas e até à presença da PSP no local.









Ver comentários