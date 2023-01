A violência do impacto que matou Claudisabel, depois do Smart em que seguia ter sido abalroado a 19 de dezembro na A2, junto a Alcácer do Sal, projetou todos os bens pessoais da artista para fora do veículo.



Os profissionais do INEM foram os primeiros a chegar e encontraram o telemóvel da cantora no meio das ervas, com o ecrã iluminado.









Ver comentários