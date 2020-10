á perdas consideráveis de vitamina C durante o processo de cozedura.



Apanhe sol

Com menos horas de luz solar pode sentir-se deprimido, mais triste ou melancólico. Uma forma de combater a depressão sazonal e apanhar mais uns raios de sol é beber o seu café da manhã à janela ou sair de casa sem óculos escuros.



'Meal prep'

Quando se sentir inspirado passe um fim de semana a preparar uma grande quantidade de 'comida de conforto' com nutrientes, como uma sopa. Desta forma tem comida para os dias em que não lhe apetece fazer nada.



Um evento que anseia

Em tempos de pandemia, há cada vez menos eventos ou férias para ansiar e todos os dias se assemelham. No entanto, tente encontrar uma ocasião especial que possa celebrar (cumprindo as regras de distanciamento físico devido à Covid-19) no exterior com um pequeno grupo de pessoas. Isto ajuda a manter-se positivo e a regular a sua disposição.



Manter rotinas

Mantenha as suas rotinas habituais, mesmo que esteja em teletrabalho, de forma a sentir-se em controlo da sua vida e produtivo. Mesmo que não se desloque ao local de trabalho, tome o pequeno almoço à hora habitual e não descure as rotinas de higiene.



Um telefonema tem muito poder

É mais difícil estarmos com as pessoas que amamos devido à distância que a Covid-19 obriga. Mas, por vezes, um telefonema faz toda a diferença. Pegue no telemóvel e ligue aos seus familiares ou amigos próximos para pôr a conversa em dia e verá que se sente melhor depois (afinal, somos seres sociais).



Cuidar da saúde mental

Reconheça esta nova realidade e "aceite que este pode ser um inverno aborrecido. Sinta as emoções e deixe-as ir". Esta aceitação é crucial para "regular as emoções", de acordo com David Rosmarin, fundador do Centro para a Ansiedade de Nova Iorque. É importante identificar as coisas que nos deixam tristes e encontrar alternativas.



Dormir muito (e bem)

Uma boa noite de sono reflete-se na saúde física e mental, por isso certifique-se de que está a dormir muito.





Novos projetos e oportunidades

Stefan Hofmann, professor de Psicologia na Universidade de Boston, disse que devemos tornar as adversidade em oportunidades. É crucial focar-se em projetos e conexões que sejam importantes para si, como passar mais tempo com os filhos ou criar um novo objetivo de carreira ou escape criativo.



"Não podemos mudar a pandemia, está aqui, temos que a aceitar", disse Stefann. "Encontre o caminho que quer fazer na vida e siga nessa direção", termina.



O frio está a chegar e o Mundo está a tentar regressar à normalidade, mas este ano o inverno traz mais desafios devido à pandemia de Covid-19. Por isso, revelamos algumas formas de melhorar a saúde e bem estar para o tempo frio que se avizinha.

Se está preocupado em ir até ao seu ginásio habitual devido ao risco de contágio de Covid-19, opte por fazer exercício físico em casa. Para principiantes, ou pessoas que não tenham equipamentos, podem seguir vídeos de treinos disponíveis na Internet.

Cuide do sistema imunitário com alimentos ricos em vitamina C (couve, agriões, laranja, brócolos) e suplementos alimentares que ajudem a repor os nutrientes que o seu corpo tem em falta. Dê prioridade aos alimentos crus, já que há perdas consideráveis de vitamina C durante o processo de cozedura.