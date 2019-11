10 Rituais para começar melhor o dia

Porque a manhã marca o ritmo do dia, é importante adquirir hábitos que nos dêem energia e alegria, que nos deixem positivas e prontas para enfrentar todas as tarefas e desafios diários.

Para começar, é muito importante que acorde cedo, de forma a aproveitar a manhã ao máximo e não andar a correr nervosa por todo o lado. Mesmo nos dias em que não trabalha, acordar à hora de almoço não é produtivo e quebra os hábitos da semana. Depois, há alguns rituais que pode pôr em prática de forma a começar o dia com o pé direito. Explicamos-lhe tudo.

A manhã começa na noite anterior

Não deixe tudo para fazer de manhã, pois os imprevistos acontecem e assim poupa tempo para fazer outras coisas. Escolha o que vai vestir e deixe todo o conjunto pronto, para que de manhã não passe meia hora a olhar para o armário e a queixar-se sobre não ter nada para usar. Arrume também a carteira, computador, papéis, agenda, tudo o que tem de levar para o trabalho no dia seguinte. Desta forma, vai tudo arrumado e tem a certeza de que não se esquece de nada importante. Se leva o almoço para o trabalho, prepare-o na noite anterior e coloque os snacks dentro da marmita.

Acorde cedo

Como mencionámos anteriormente, é importante que acorde cedo o suficiente para poder vestir-se, maquilhar-se, pentear-se e tomar o pequeno almoço com calma, sem andar a correr a olhar para o relógio.

Comece o dia com afirmações positivas

Dizem que se acreditarmos muito em alguma coisa, que ela se torna verdade e são cada vez mais as pessoas a partilhar o poder que têm as afirmações. Por exemplo, se disser a si própria todas manhãs que está bonita e que o dia vai correr bem, fica imediatamente com um espírito mais confiante e positivo. É a lei da atração: o bem atrai o bem. Por isso, tenha pensamentos e afirmações positivas, reflita sobre o que quer, o que sente e encoraje-se a si própria.

Escreva um diário

Escrever sobre o seu dia e o que sente é uma boa forma de se libertar dos pensamentos negativos e de libertar a cabeça para se focar nas tarefas que tem de concluir. Tudo o que a preocupa, os seus sonhos, as coisas pelas quais está agradecida, escreva tudo. No final, vai ver que se torna mais produtiva, menos preocupada e mais positiva.

Massaje a cabeça

As massagens de manhã são muito revigorantes. Ajudam na circulação e despertam e estimulam os músculos, reduzindo a tensão. Para isso, incline a cabeça levemente para trás. Depois, leve as mãos à cabeça e coloque os polegares abaixo das orelhas, a palma das mãos e os dedos ao longo das laterais do rosto e as pontas dos dedos nas têmporas, como se estivesse sob uma mesa com a cabeça apoiada nas mãos. De seguida, use os seus polegares para contornar a base do crânio, pressionando e massajando, aplicando o máximo de pressão que estiver a sentir. Trabalhe os polegares desde as orelhas até à coluna, durante cerca de dois minutos. Pode aplicar a técnica em outras zonas do crânio que pareçam tensas, como acima das orelhas ou têmporas.

Abane-se

Esta é uma boa técnica para levar a energia a todo o corpo. De pé, comece pelos braços, depois pelas pernas e todo o corpo. Liberte-se de tudo o que lhe pesa e a deixa tensa.

Aqueça as palmas das mãos e pouse-as sobre os olhos

Com o estilo de vida que levamos e a quantidade de horas que passamos a olhar para ecrãs, é fácil perceber o quão cansados estão os nossos olhos. Para os relaxar, sugerimos que se sente confortavelmente e comece a esfregar as mãos uma na outra para que estas aqueçam. Depois, pouse as mãos quentes nos olhos e sinta o calor durante alguns minutos. Pode fazer isto de manhã ou ao deitar.

Medite

A meditação pode acontecer tanto de manhã, como ao longo do dia, nos momentos em que precisar de uma pausa. Basta encontrar um lugar sossegado, fechar os olhos e respirar com calma, focando-se no "aqui e agora", esquecendo os problemas.

Mindful Eating

Ainda na conversa sobre a meditação e sobre o tirar um momento para relaxar, o mesmo se aplica à hora da refeição . Passamos o dia tão aceleradas, que esta se torna uma hora sagrada, na qual devemos relaxar e saborear o que estamos a comer, no momento presente. Enquanto come, esqueça todas as tarefas que tem para fazer, largue o telemóvel e a televisão, e foque-se em mastigar com calma, em sentir o sabor da comida. Além de ficar menos stressada, vai melhorar a sua digestão. Faça-o quer ao pequeno almoço, quer nas restantes refeições do dia.

Organize-se