10 truques para manter o peso durante as festas

O Natal está a chegar e a força de vontade começa a diminuir à medida que aumentam as tentações à mesa. Depois, as mudanças na rotina alimentar e as refeições com alto teor calórico e quantidades acima do habitual não só afetam o peso, como também a saúde digestiva e o bem-estar.

Este é o guia de sobrevivência à perigosa época festiva – e tem dez conselhos para evitar uma luta tardia com a balança.

1. Comece o dia com exercício – Só por ser Natal não é motivo para não fazer exercício. Uma caminhada ou corrida pela manhã já pode fazer a diferença e já garante a eliminação de algumas calorias. Além disso, uma das principais causas da prisão de ventre é a falta de exercício.

2. Desfrute de uma boa conversa enquanto come – Uma boa conversa ajuda a comer mais devagar e, por isso, a controlar melhor as quantidades.

3. Dê prioridade à salada e aos vegetais – Coma-os antes e aproveite para ingerir menos hidratos de carbono e doces. Se puder, peça para a família fazê-los cozidos ao vapor ou grelhados. Sirva-se com moderação e evite repetir.

4. Dê preferência ao peixe e marisco (em vez da carne vermelha) – São uma fonte saudável de proteínas e ácidos graxos ómega 3.

5. Acrescente antioxidantes – Tente adicionar mirtilos, amoras ou chá verde às refeições, já que estes ingredientes aceleram o metabolismo e ajudam a controlar os impulsos.

6. Planeie suas refeições – Para não comer tantos doces, uma boa ideia é planear o quanto vai comer. Uma fatia de bolo-rei, uma rabanada ou um pedaço de chocolate? Escolha apenas um doce: o seu preferido.

7. Frutas para a sobremesa – Ou então, ainda melhor: pode trocar algum doce por frutas. Lembre-se de que o abacaxi ajuda na digestão.

8. Pode petiscar, mas faça-o com proteínas – Um punhado de nozes, uma lata de atum, húmus, amêndoas cruas ou iogurte grego são as melhores opções. Saiba que petiscar de maneira saudável reduz o desejo de comer doces.

9. Reduza as calorias nas bebidas também – Vinho e champanhe têm menos calorias do que outras bebidas alcoólicas, e o vinho tinto menos açúcar do que vinho branco. Mais um truque? Também pode reduzir as quantidades intercalando com água gaseificada, que ajuda a reduzir a ressaca e as calorias.

10. Beba 8 copos de água por dia – A recomendação para beber água serve para todos os dias do ano, ajuda o corpo a sentir-se mais saciado, menos cansado e melhorar a saúde digestiva.