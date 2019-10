Café ajuda a emagrecer e previne doenças

Um estudo realizado pela Universidade de Nottingham, em Inglaterra, e publicado na revista Scientific Reports, revela que o café pode ajudar no emagrecimento. No relatório, o coordenador da investigação (e professor da escola de medicina nesta universidade) Michael Symonds explicou que "a gordura boa funciona de forma diferente da restante gordura do corpo e produz calor, queimando açúcar e gordura (má), muitas vezes em resposta ao frio".



A gordura boa, também conhecida como gordura castanha, é um dos dois tipos de gordura encontrados no organismo do ser humano. Esta gordura era, até há pouco tempo, atribuída apenas a bebés, mas foi descoberto que os adultos também a possuem. A sua principal função é gerar calor corporal que queima calorias, contrariamente à gordura branca ou "má", que é o resultado do armazenamento de calorias em excesso.





Este investigador revela ainda que a próxima etapa deste estudo será avaliar qual é o ingrediente da bebida responsável por este efeito, acrescentado que depois de o identificar, irá usá-lo "como parte de um regime de controlo de peso ou como parte de um programa de regulação da glicose, para ajudar a". Esta equipa de investigadores usou ainda uma técnica não-invasiva de geração de imagens térmicas para fazer rastreios as reservas de gordura castanha do corpo.Os benefícios da cafeína não ficam por aqui, esta bebida também ajuda a melhorar o desempenho na realização de exercícios físicos, proporciona uma melhoria na concentração, e ainda previne doenças como Parkinson