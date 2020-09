Como reduzir o stress em 8 semanas

O Museu do Oriente desenvolveu o curso online Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) orientado por Mário Rodrigues, que começa dia 15 de setembro e termina dia 10 de novembro. O curso visa desenvolver competências para gerir comportamentos, pensamentos, emoções e sensações desafiantes. Composto por oito sessões, este curso conta com práticas meditativas, exercícios conscientes e baseados no ioga e ferramentas para desenvolver a consciência na vida do dia a dia.

Os participantes recebem um manual com leituras relacionadas com o foco de cada semana, um caderno de exercícios onde podem apontar as tarefas semanais feitas em casa, gravações com meditações guiadas e, quando terminado o curso, um Certificado de Participação.

A prática da mindfulness traz muitos benefícios, provados cientificamente, entre eles a redução de ansiedade, cansaço e desânimo, proporciona mais energia, resiliência e capacidade de resposta em situações dificieis e melhora a qualidade de sono, memória e aumenta a concentração e produtividade. Estas são cada vez mais adotadas, mas já são administradas internacionalmente em hospitais, escolas, instituições militares, entre outros.

Mário Rodrigues, orientador do curso, é membro da Ordem dos Psicólogos Portugueses, especialista em Psicologia Clínica e da Saúde e formado em Terapia Cognitivo-comportamental e Neuropsicologia. É também instrutor qualificado de Mindfulness Based Stress Reduction pela University of San Diego, School of Medicine, Mindfulness Based Professional Training Institute.



As inscrições do curso podem ser feitas online, no site do Museu do Oriente. No dia 31 de outubro, vai ser promovido um retiro de silêncio, entre as 10h00 e as 16h00, que será presencial, no museu.