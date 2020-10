O inverno está a chegar

Aproxima-se uma tempestade perfeita com a combinação da Covid-19, gripe e outras infeções respiratórias típicas do inverno. Se não se agir eficazmente, colocar-se-á em causa todos os esforços feitos pelos portugueses nestes desafiantes meses da pandemia.As pessoas estão a sofrer do ponto de vista social e económico e uma nova paragem do país terá consequências devastadoras.As medidas anunciadas pelo Governo não resolvem o problema. Urge reduzir drasticamente o número de novas infeções e isso passa por testar de forma massiva, rotineira e inteligente, bem como rapidamente isolar todas as pessoas infetadas e suspeitas. Tal exige que todos os que estiveram em contacto com pessoas infetadas sejam contactados em menos de 24 horas após o teste positivo e que sejam dadas condições para que as pessoas possam cumprir com o isolamento necessário.Se isto não for feito, por causa de algumas dezenas de milhares de pessoas, arriscamo-nos a confinar novamente 10 milhões de portugueses.Soma-se a isto a necessidade de garantir a vacinação da gripe, assim como o cumprimento da utilização de máscara, distanciamento e lavagem de mãos. Nós portugueses faremos a nossa parte, o Governo que faça a sua.