Michael Greger: "O consumo de carne foi associado a uma diminuição de 3,6 anos na expectativa de vida"

Internacionalmente reconhecido em questões relacionadas com a nutrição, segurança alimentar e saúde pública, Michael Greger é um dos fundadores, e atualmente membro, do American College for Lifestyle Medicine.Médico, autor, conferencista e fundador do NutritionFacts.org, site (gratuito) que reúne a melhor ciência na área da nutrição, Greger investigou a fundo as dietas, tendo sempre presente que mais importante do que perder peso é ganhar saúde.