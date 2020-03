5 super alimentos essenciais na hora do treino

Banana

The New York Times, a banana tem propriedades anti inflamatórias, e é preferível a uma bebida energética. Com altos níveis de fibra, magnésio e vitamina C, é o snack perfeito para o treino. Além disso, os seus açúcares são de fácil ingestão. A banana ajuda durante o treino e a recuperar o corpo após o mesmo. Contribui ainda para reduzir a pressão arterial e previne as dolorosas cãibras.



Batata Doce

"A batata doce é uma boa fonte de potássio", explica a dietista Farrah Fahad, em entrevista à Vogue norte americana. A dietista refere ainda que o potássio, aliado ao cálcio, magnésio e sódio, ajuda a equilibrar a retenção de líquidos e as contrações dos músculos. Este tubérculo "é também uma opção saudável rica em fibra e carbohidratos que oferece energia sustentada a longo prazo", explica.





Maçã

"An apple a day keeps the doctor away", conta o ditado. Cheias de vitaminas, as maçãs contêm um antioxidante chamado quercetina, "que ajuda a melhorar o sistema imunitário", refere Fahad. A maçã proporciona ainda altos níveis de fibras solúveis e insolúveis, que promovem uma boa digestão.





Couve-de-Bruxelas

Segundo Farrah Fahad, a couve-de-Bruxelas contém enxofre, que ajuda a remover as toxinas da dieta e alimentação. Tem ainda vitamina K, "essencial para desenvolver os nervos e funções do cérebro", explica a dietista.







Cherovia