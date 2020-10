Seis alimentos que ajudam o sistema imunitário a combater doenças

Cogumelos

Muitas pessoas não conhecem os benefícios dos cogumelos. Este grupo de fungos é rico em vitaminas B, como riboflavina e niacina, e minerais como selénio. São também uma fonte rica em polissacarídeos e moléculas semelhantes ao açúcar. Têm propriedades de proteção cardiovascular, antimicrobiana, anticancro, antidiabética, antinflamatória e hepaprotetoras.



Ostras

As ostras são ricas em ferro, vitamina C, A, e selénio. e estimula a função imunológica.Muitas pessoas não conhecem os benefícios dos cogumelos. Este grupo de fungos é rico em vitaminas B, como riboflavina e niacina, e minerais como selénio. São também uma fonte rica em polissacarídeos e moléculas semelhantes ao açúcar. Têm propriedades de proteção cardiovascular, antimicrobiana, anticancro, antidiabética, antinflamatória e hepaprotetoras.As ostras são ricas em ferro, vitamina C, A, e selénio.

O alho contém um composto chamado alicina, útil no combate a vírus e bactérias. Pode reduzir a aterosclerose e o depósito de gordura, normalizar o equlíbrio da lipoproteína, diminuir a pressão sanguínea, e também pode apresentar função antitrombótica, antinflamatória e até antioxidante.



Gengibre

A utilização do gengibre como remédio é uma tradição antiga que existe há séculos. Este alimento tem propriedades antinflamatórias e antioxidantes potentes que aumentam a saúde imunológica.



Cúrcuma

A cúrcuma tem propriedades antinflamatórias, antioxidantes, pode reduzir o nível de glicose no sangue e fatores de risco associados a doenças cardiovasculares.



A pandemia de Covid-19 fez com que muitos de nós nos questionássemos se o nosso sistema imunitário está preparado para resistir ao vírus. A verdade é que, um sistema imunitário forte tem maior probabilidade de combater doenças. E há alimentos que podem ajudar:Beber água ajuda a eliminar toxinas pelos rins e, dessa forma, previne o acumular das mesmasOs minerais e vitaminas presentes neste alimento são essenciais para o bom funcionaento da função imunológica. O zinco, por exemplo, é importante para o processo de cicatrização. Ajuda também no desenvolvimento de células brancas do sangue. Desempenha um papel essencial na sua ativação durante a resposta imunológica.